Scommesse, Florenzi arrivato in Procura a Torino: le ultime

Alessandro Florenzi è finito tra gli indagati per il caso scommesse: il difensore del Milan è arrivato in Procura a Torino

In questi minuti Alessandro Florenzi è arrivato in Procura a Torino, dove si è presentato per essere ascoltato dai pm. Il terzino del Milan è finito nel registro degli indagati della Procura nell’ambito dell’indagine sul calcio scommesse. Al calciatore è contestato l’esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, ossia la fattispecie prevista all’art. 4 della legge 401 del 1989.

A riferirlo è Sky Sport, che parla anche delle possibili conseguenze per il giocatore dal punto di vista sportivo. Il procuratore Chiné si muoverà di conseguenza a quanto farà la giustizia ordinaria, e lo farà in tempi brevi come nei casi precedenti con Fagioli e Tonali.

Se verrà dimostrato il suo coinvolgimento in scommesse riguardanti il calcio, anche Florenzi andrà incontro ad una squalifica. In caso contrario (come successo con Zaniolo), per lui sarebbe prevista soltanto una sanzione economica senza ricadute sulla parte sportiva.