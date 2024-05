Kalulu ritorna dall’infortunio in Milan Genoa: il difensore vuole concludere al meglio una stagione difficile. Cosa cambia col suo rientro

Una nota positiva in Milan-Genoa è stato sicuramente il ritorno in campo di Kalulu: il difensore è stato lontano dal campo dallo scorso 17 marzo per una distorsione al ginocchio al ginocchio destro.

Una stagione difficile con pochi minuti nelle gambe a causa del grave infortunio del 29 ottobre che aveva portato il rossonero a fermarsi per 4 mesi. Adesso è pronto per concludere la stagione.