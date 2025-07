Schick opzione concreta, piace al Milan: sale come ipotesi per l’attacco

Schick nel mirino del Milan, può diventare un’opzione concreta per l’attacco di mister Massimiliano Allegri

Il Milan è in piena fase di studio per rinforzare il proprio reparto offensivo, con la ricerca di un nuovo centravanti che si preannuncia uno dei temi caldi del mercato estivo. Sulla scrivania di Igli Tare, il direttore sportivo che sta plasmando il nuovo corso del Diavolo, è spuntato un nome nuovo e intrigante: Patrik Schick. L’attaccante ceco del Bayer Leverkusen, punta di diamante del club tedesco e con un passato in Italia con la maglia della Roma, è finito nel mirino dei rossoneri.

I contatti tra le parti sarebbero già in corso, a testimonianza di un interesse concreto da parte della dirigenza del club di Milano e dello staff tecnico. Schick, attaccante moderno, dotato di un’ottima fisicità, un buon senso del gol e capacità di giocare anche lontano dalla porta, piace per le sue caratteristiche che ben si sposerebbero con il tipo di calcio che il tecnico Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore toscano tornato al timone del club sette volte campione d’Europa, intende proporre. La sua esperienza in Bundesliga e il suo percorso in Nazionale lo rendono un profilo di sicuro affidamento.

Tuttavia, è importante sottolineare che Patrik Schick non è il primo nome sulla lista delle preferenze del Milan. L’obiettivo primario per il centravanti resta Dusan Vlahovic, il potente attaccante serbo della Juventus. Il bomber bianconero è da tempo un pallino di Allegri, che lo ha già allenato a Torino e ne conosce a fondo le qualità e il potenziale. Le trattative per Vlahovic sarebbero indubbiamente più complesse, considerando il valore del giocatore e la riluttanza della Vecchia Signora a privarsi di un elemento così importante.

Nonostante Vlahovic rimanga la priorità, l’idea Schick si configura come un’alternativa più che concreta e affascinante. Questo denota la volontà del club meneghino di avere più opzioni sul tavolo per non farsi trovare impreparato in un mercato che si preannuncia lungo e ricco di colpi di scena. La ricerca del nuovo numero nove è cruciale per le ambizioni del Milan, che punta a rafforzare il proprio potenziale offensivo per competere ai massimi livelli in Italia e in Europa. La dirigenza del Diavolo è al lavoro per portare a casa il profilo giusto che possa garantire gol e prestazioni all’altezza delle aspettative.