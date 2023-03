Scaroni sul nuovo stadio: «Ecco il termine che il Milan si è fissato». Le parole del Presidente del club sul progetto dello stadio

Il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato a Sport Mediaset del nuovo stadio rossonero. Ecco le sue parole:

NUOVO STADIO: «È sicuramente un argomento importante perché uno stadio moderno ed efficiente può consentire di aumentare le entrate. Ma non solo. Sono convinto che gli stadi debbano essere nuovi, belli, ben illuminati e pieni perché solo cosi vanno bene alle televisioni e le tv sono al centro delle nostre entrate. Sono anni che lottiamo per dare un nuovo stadio al Milan. Gerry Cardinale ed io abbiamo incontrato il sindaco di Milano Sala, giovedì scorso. Stiamo esplorando fino in fondo l’ipotesi di La Maura per vedere se è l’opzione sulla quale concentrarci, ci diamo ancora un paio di settimane di analisi, visto che queste cose sono complicate. Dobbiamo vedere se La Maura è davvero la soluzione giusta, se non dovesse esserlo ne cercheremo delle altre magari fuori dal comune di Milano».

