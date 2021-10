Scaroni: «Donnarumma? Non merita i fischi, vi dico cosa penso»

Paolo Scaroni interviene ai microfoni di Tutticonvocati, per parlare dell’addio di Gianluigi Donnarumma, ecco le sue parole

Paolo Scaroni interviene ai microfoni di Tutticonvocati, per parlare dell’addio di Gianluigi Donnarumma, ecco le sue parole:

Su Donnarumma: «È un grande portiere, ha dato tutto per questa maglia. Ha scelto di cambiare poi aria, una scelta coraggiosa perché è uscito dalla comfort zone ovvero il Milan. Ad ogni modo per me nessun rimpianto. Spero che a San Siro non vi siano fischi».