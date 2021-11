Scanzi: «Vlahovic al Milan? Lo prenderei senza pensarci»

Andrea Scanzi, noto giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di FirenzeViola.it, le sue parole

Andrea Scanzi, noto giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di FirenzeViola.it, le sue parole:

«Non so se sia una tattica del presidente, che è abbastanza bizzarro di suo, ma in un mondo normale Vlahovic lo blindi e d’estate lo stravendi. Io pagherei carte false per averlo al Milan: ma quale Belotti… Credo che Commisso abbia giocato d’azzardo, ora rischia di perderlo senza guadagnarci nulla. Mi dispiace, perché magari uno come lui non sarebbe comunque rimasto alla Fiorentina ma, quanto meno, vi avrei augurato di monetizzarlo tanto».