Scamacca al Milan: può arrivare anche con Origi. Le ultimissime sulla sfida all’Inter per l’attaccante del Sassuolo

Come scrive stamani La Gazzetta dello Sport il discorso Scamacca al Milan viene portato avanti a prescindere dall’affare Origi: il primo non esclude il secondo e viceversa

L’Inter è uscita allo scoperto per prima per l’ariete del Sassuolo ma i nerazzurri non hanno accelerato e ora i rossoneri si stanno inserendo con convinzione.