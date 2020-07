Sassuolo-Milan streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Sassuolo-Milan streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A

Sassuolo-Milan streaming: di nuovo in campo i rossoneri, questa volta in una complicata trasferta. Dopo la goleada favolosa contro il Bologna, che ha visto gli uomini di Pioli offrire probabilmente la prestazione più spumeggiante dell’intera stagione, domani Romagnoli e compagni affronteranno l’ostico Sassuolo di De Zerbi. I neroverdi arrivano da 8 risultati utili consecutivi e sono insieme al Diavolo una delle squadre più in forma del campionato post-lockdown. Per il Milan sarà una prova di forza non indifferente: conquistando ancora 3 punti verrebbe lanciato un chiaro e diretto messaggio a Napoli e Roma per la qualificazione diretta ai gironi della prossima Europa League.

Sassuolo-Milan streaming e diretta tv

Sassuolo-Milan è in programma martedì 21 luglio 2020 alle ore 21:45 e sarà trasmessa dall’emittente satellitare Sky. Il match del San Paolo sarà fruibile a tutti gli abbonati della compagnia sul canale 201 (Sky Sport 1), 202 (Sky Sport Serie A) e i canali 251 e 252 a partire dalle 21.30 con ampio post-partita.

Sassuolo-Milan, ultime e probabili formazioni

SASSUOLO – Mister De Zerbi dovrà far fronte alle solite assenze di Defrel, Obiang, Rogerio e Romagna. In difesa ballottaggio Ferrari/Peluso, con il primo favorito. La coppia di centrocampo sarà formata con ogni probabilità da Traorè e Locatelli. Mentre dietro all’unica punta Caputo agiranno Berardi, Boga e Djuricic.

MILAN – Punta sui titolarissimi mister Pioli. Dovrebbe tornare, dopo il turno di riposo, Conti sulla fascia destra della difesa, completando il reparto insieme a Romagnoli, Kjaer e Theo Hernandez. Insostituibili a metà campo Kessie e Bennacer. Dietro ad Ibrahimovic, unica punta, sicuri di una maglia da titolare sono Calhanoglu e Rebic. Il terzo trequartista sarà uno tra Bonaventura e Saelemaekers.

PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO (4-2-3-1) – Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Traore, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All.: De Zerbi.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Bonaventura, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All.: Pioli.