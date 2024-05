Theo Hernandez lascia il Milan? Le ULTIME dalla Germania: tutta la VERITÀ sull’interesse del Bayern Monaco

Theo Hernandez lascia il Milan? CONFERME dalla Germania: cosa filtra sul Bayern Monaco. La NOVITÀ sul rossonero

Trovano parzialmente conferma le voci di Marca sul futuro del terzino rossonero Theo Hernandez. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, il Bayern Monaco sarebbe a un passo dal francese. Anche dalla Germania arrivano novità sulla possibile trattativa col calciomercato Milan. Il giornalista di SkySportDE, Florian Plettenberg si è espresso così su X.

PAROLE – «Il 26enne terzino sinistro rimane un obiettivo importante per l’FC Bayern nel caso in cui Alphonso Davies lasci il club. Hernández ha fatto sapere che sarebbe disposto a trasferirsi al Bayern in estate, come rivelato pochi giorni fa! Ma nulla è cambiato: nessun accordo verbale totale con Hernández. Nessuna trattativa tra i club. Nessuna offerta dal Bayern ancora. Per Davies, però, non c’è ancora nessuna offerta da parte del Real Madrid».