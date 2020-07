Verso Sassuolo-Milan: le punte veloci possono essere un pericolo

I tre attaccanti rapidi del Sassuolo potrebbero mettere in difficoltà la difesa del Milan così come ha saputo fare il Napoli di Gattuso

Nel post lockdown, solo il Napoli di Gattuso ha messo seriamente in difficoltà il Milan, un aspetto da tenere in considerazione in vista di Sassuolo-Milan di martedì sera.

Sia Gattuso che De Zerbi, infatti, hanno un tridente offensivo molto rapido che può mettere in difficoltà la retroguardia rossonera che invece ha dimostrato di non patire assolutamente punte di peso, vedi Santander o Higuain. Boga, Ciccio Caputo e soprattutto Berardi (che in carriera ha già punito 8 volte il Milan, ndr), non sono poi tanto diversi da Insigne, Mertens e Callejon per cui Pioli dovrà studiare bene le contromosse per non andare in difficoltà (chiedere a Inter, Lazio e Juve per informazioni a riguardo).