Fonseca Milan, dato PREOCCUPANTE contro le big in Italia! Cosa era successo nei precedenti del tecnico, RETROSCENA

Il Milan sembra aver deciso di puntare su Fonseca per il dopo Pioli. C’è un dato però che preoccupa non poco i tifosi

Sono giorni decisivi per il futuro della panchina del Milan. Il club rossonero sembra aver deciso di puntare su Fonseca per raccogliere l’eredità di Stefano Pioli. C’è però un dato che preoccupa non poco i tifosi rossoneri: l’ex Roma nella sua precedente esperienza in Italia ha fatto tutt’altro che bene contro le big della Serie A:

solo tre vittorie, poi otto pareggi e dodici sconfitte in 23 gare di campionato contro Juventus, lo stesso Milan, Napoli, Atalanta, Inter e Lazio (quest’ultima affrontata solo tre volte).