De Zerbi Milan, c’è la FIRMA con il Marsiglia: svelata la DATA per l’annuncio ufficiale. I dettagli sulla nuova avventura del tecnico italiano

Secondo quanto riportato da Sacha Tavolieri su X, Roberto De Zerbi, in passato accostato anche alla panchina del Milan, è il nuovo allenatore del Marsiglia.

E’ stato raggiunto un accordo di 6 milioni di euro tra le diverse parti per il risarcimento per il Brighton. Inoltre, come previsto, il tecnico italiano ha firmato un contratto triennale e l’annuncio ufficiale arriverà nella giornata di lunedì.