Berardi Milan, con la retrocessione del Sassuolo CAMBIA TUTTO: prezzo abbassato ULTIME

Berardi Milan, con la retrocessione del Sassuolo CAMBIA TUTTO: prezzo abbassato. Le ULTIME sull’obiettivo

Come scrive Calciomercato.it, Domenico Berardi, calciatore più volte accostato al mercato Milan, potrebbe presto tornare ad essere un concreto obiettivo della Juve per rinforzare l’attacco in vista della prossima sessione estiva di mercato.

L’anno passato la sua valutazione era sui 40 milioni di euro ma, con la retrocessione del Sassuolo in Serie B, il prezzo si è notevolmente abbassato. E stavolta potrebbe davvero essere quella buona per vederlo cambiare maglia. Occasione anche per i rossoneri.