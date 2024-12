Milan Genoa, partita da ex per Balotelli: è alla caccia del suo primo gol. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Il Milan, dopo la vittoria importantissima per 2-1 contro la Stella Rossa, ha già iniziato a preparare la prossima sfida di campionato contro il Genoa. Domenica sera, in occasione di questa partita, i rossoneri festeggeranno anche i 125 anni del club.

Nella squadra avversaria ci sarà Mario Balotelli, grande ex della sfida. Con la maglia della squadra ligure non è riuscito ancora a trovare la via del gol.