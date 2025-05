Santiago Gimenez Milan, il messicano titolare in finale di Coppa Italia? La tentazione di Conceicao...

Santiago Gimenez Milan, ottimo l’ingresso del messicano ieri sera contro il Genoa: l’ex Feyenoord potrebbe partire da titolare in finale di Coppa Italia

Secondo Repubblica, e in particolare per il giornalista Andrea Sereni, in casa Milan sono cominciate le riflessioni in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna di Italiano.

La prestazione di Santiago Gimenez, che ha servito l’assist per il pareggio di Rafael Leao nella partita contro il Genoa, potrebbe aver creato dei dubbi a Sergio Conceiçao sulla formazione da schierare nella finale.