Milan Bologna, Conceicao riflette in vista della finale di Coppa Italia: può spuntarla lui a sorpresa

Milan Bologna, Sergio Conceicao sta riflettendo sulle mosse in attacco in vista della finale di Coppa Italia: può spuntarla Santiago Gimenez a sorpresa

Come riferito da Repubblica, e in particolare il giornalista Andrea Sereni, in casa Milan sono cominciate le riflessioni in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna di Italiano.

Santiago Gimenez ha servito l’assist per il pareggio di Leao in Genoa–Milan e forse ha creato dei dubbi a Conceiçao in vista della finale di Coppa Italia.