Emerson Royal Milan, avventura al capolinea dopo appena un anno: adesso lo aspetta questa squadra. Le ultimissime notizie

Dopo una stagione tutt’altro che brillante al Milan, l’esperienza rossonera di Emerson Royal sembra essere giunta al capolinea. L’esterno brasiliano, arrivato con aspettative elevate e un’operazione non da poco, non è riuscito a imporsi, confermando le perplessità che già un anno fa circondavano il suo approdo in Serie A.

Saltato il trasferimento al Galatasaray a gennaio a causa di un infortunio, ora è il Besiktas a farsi avanti con decisione. A rivelarlo è il noto giornalista sportivo Fabrizio Romano in un recente video sul suo canale YouTube, fornendo dettagli significativi sulla trattativa in corso.

“Emerson Royal ha dato un’apertura iniziale al Besiktas”, ha affermato Romano. Sebbene non si possa ancora parlare di un accordo sul contratto, l’apertura del giocatore a intavolare una trattativa è un segnale importante. Per dimostrare il suo interesse concreto, il club turco è pronto a presentare al Milan un’offerta ufficiale: un prestito con diritto di riscatto.

Questa formula non è nuova nelle discussioni tra i due club. Besiktas e Milan avevano già sondato il terreno per Okafor con la medesima impostazione, ma in quell’occasione l’affare non era decollato poiché il Milan puntava a una cessione a titolo definitivo.

Ora, con Emerson Royal, la situazione potrebbe evolversi diversamente. Resta da vedere se le due società riusciranno a trovare un punto d’incontro per definire un’operazione che potrebbe rappresentare un nuovo inizio per il terzino brasiliano e una soluzione per il Milan, desideroso di alleggerire il reparto e magari reinvestire. La volontà del giocatore di considerare l’opzione Besiktas potrebbe essere la chiave per sbloccare la trattativa.