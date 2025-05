Moviola Genoa Milan: Collu non convince, manca un rosso a Thorsby. Il giudizio

Moviola Genoa Milan, non convince la direzione di gara dell’arbitro Collu ieri sera al Ferraris: manca un rosso a Thorsby

Secondo la moviola della Gazzetta dello Sport, non ha convinto l’arbitraggio di Collu in Genoa–Milan:

PAROLE – «Partita con qualche imperfezione per Collu fra cui il giallo non dato a Thorsby (già ammonito) per un brutto fallo su Joao Felix a metà secondo tempo. Al 24’ gran parata di Maignan dopo il tocco di Pulisic che voleva anticipare Messias: la palla non sorpassa la linea di porta e infatti l’orologio dell’arbitro non suona. Al 39’ timide proteste del Genoa sul tiro di Messias respinto da Pavlovic che però la prende colpetto. Al 55’ contatto NortonCuffy-Leao in area: è il rossonero che si lascia cadere. Al 65’ proteste del Genoa ma è Vitinha che aggancia Pavlovic in area. Controllo Var della posizione di Gimenez su Leao-gol: tutto ok».