Genoa Milan, è lui il peggiore in campo: «I suoi movimenti non convincono, fatica a...»

Genoa Milan, il peggiore in campo tra i rossoneri, secondo la Gazzetta dello Sport, è Luka Jovic: i suoi movimenti non convincono del tutto

Come riportato dalla pagelle della Gazzetta dello Sport, il peggiore in campo del Milan nella sfida di ieri sera vinta in rimonta contro il Genoa è stato senza dubbio Luka Jovic. Il serbo, recuperato dal problema lombare, non ha convinto del tutto:

PAROLE – «Recuperato e titolare, fatica a togliersi di dosso De Winter. Arretra per giocare palloni, ma i suoi movimenti non sono convincenti».