Allenamento Milan: che gol Florenzi! Il VIDEO del gesto tecnico del terzino diventa VIRALE sui social

Il Milan continua la preparazione in vista dell’ultima gara contro la Salernitana. Durante l’allenamento protagonista Florenzi: che gol!

Prosegue l’allenamento del Milan in vista dell’ultimo impegno della stagione in campionato contro la Salernitana. Durante la seduta di oggi si è reso protagonista Florenzi con un gol bellissimo a Nava:

controllo e poi girata in porta con il colpo dello scorpione con il giovane portiere rossonero che non ha potuto far nulla per evitarlo.