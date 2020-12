Sassuolo-Milan: rossoneri imbattuti contro i neroverdi nelle ultime 8 gare di Serie A

Verso Sassuolo-Milan: i rossoneri sono rimasti imbattuti contro i neroverdi nelle ultime 8 gare di campionato

Questo pomeriggio, alle ore 15:00, andrà in scena Sassuolo-Milan, match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Si tratta di un match cruciale per il Diavolo, che con una rosa falcidiata dagli infortuni tenterà di difendere con le unghie e con i denti il primato in classifica.

Un dato potrebbe incoraggiare gli uomini di Pioli: i rossoneri infatti sono rimasti imbattuti nelle ultime otto gare di Serie A contro il Sassuolo (6V, 2N), dopo aver perso quattro delle prime sei (2V). Inoltre, il Sassuolo è una delle due squadre, insieme al Bologna, che il Milan ha incontrato in ciascuna delle precedenti quattro stagioni in Serie A (dal 2016/17 al 2019/20) senza perdere.