Sassuolo Milan, Allegri cambia l’attacco per ritrovare il gol: più Nkunku che Pulisic in coppia con Leao

Sassuolo Milan, prendono sempre più conferme le voci di un possibile cambio di Allegri al reparto offensivo con Nkunku favorito su Pulisic

Al Milan mancano ancora 6 punti per avere la certezza matematica della qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo dichiarato fin dall’inizio della stagione. Oggi, contro il Sassuolo, la squadra di Massimiliano Allegri cerca una vittoria fondamentale, ma anche risposte importanti dal proprio attacco.

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Come evidenziato dal Corriere dello Sport, il momento offensivo dei rossoneri è molto complicato. Nelle ultime quattro partite il Milan ha segnato appena un gol, mentre gli attaccanti sono a secco da oltre due mesi. Anche in trasferta il dato preoccupa: tra Lazio, Napoli e Hellas Verona, l’unica rete è stata firmata da Adrien Rabiot, centrocampista francese.

Il calo rispetto alla prima parte di campionato è netto. Nelle prime 25 giornate il Milan viaggiava a una media di 1,64 gol a partita, scesa a 0,78 nelle ultime nove uscite. Un problema che riguarda gli attaccanti, ma più in generale tutta la squadra, meno brillante nella costruzione e nella finalizzazione.

Sassuolo Milan, possibile esclusione per Pulisic

Per provare a cambiare qualcosa, secondo il quotidiano, Allegri pensa a una novità in avanti. Christian Pulisic, esterno offensivo statunitense, potrebbe partire dalla panchina dopo tre gare consecutive da titolare. L’ex Chelsea non segna dal 28 dicembre e nelle ultime settimane è apparso in difficoltà.

Al suo posto dovrebbe trovare spazio Christopher Nkunku, attaccante francese anche lui alla ricerca di riscatto. Il suo rendimento non è stato finora convincente, ma Allegri spera che possa dare maggiore imprevedibilità a un reparto offensivo in evidente difficoltà.