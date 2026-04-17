Sassuolo Como 2-1: battuta d’arresto dei lariani, il Milan sorride. Il resoconto del match

Sassuolo Como 2-1: la squadra di Fabregas cade al Mapei. Il Milan di Allegri può così allungare a +8 sulla squadra di Fabregas

Battuta d’arresto imprevista per il Como, che nell’anticipo del venerdì contro il Sassuolo perde 2-1. Al Mapei Stadium succede tutto a fine primo tempo: le reti di Volpato e Nzola anticipano il gol firmato da Nico Paz, fissando il punteggio sul definitivo 2-1.

La squadra di Cesc Fabregas conferma il momento di appannamento e non vince da tre partite, avendo raccolto appena un punto (due sconfitte e un pareggio) nelle ultime uscite in Serie A.

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Sassuolo Como 2-1: il Milan vede il traguardo Champions?

Vista la classifica, inizia a sorridere il Milan, che domenica contro il Verona avrà la possibilità di allungare ulteriormente sul quinto posto. Con il Como fermo a 58 punti (e una partita in più), i rossoneri di Massimiliano Allegri, attualmente terzi a quota 63, possono portarsi a +8 sulla zona Europa League, blindando di fatto un posto nella prossima Champions League. Un’occasione d’oro per scacciare i fantasmi dei recenti ko contro Napoli e Udinese e chiudere la pratica europea con largo anticipo.