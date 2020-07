Sarri ritorna su Milan-Juventus e i motivi del blackout bianconero

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha cercato di spiegare i motivi della cocente sconfitta subita dal Milan martedì

Ecco le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa pre Juventus-Atalanta in merito al blackout di martedì che è costata la sconfitta contro il Milan.

«Contro il Milan ci siamo paralizzati su un rigore, non è un problema fisico. Nel calcio come nella vita è un discorso di priorità. Fosse arrivata a inizio stagione, bisognava cercare cause al blackout. Siccome la partita arriva nel finale di stagione, bisogna fare in modo che incida il meno possibile, è il momento di guardare avanti e non indietro. Se con Dybala avremmo perso comunque a Milano? Penso di sì, visti i blackout difensivi. »