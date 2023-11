Sarri: «Inutile giustificarsi con assenze e errori arbitrali, sono preoccupato»: Le sue parole ai microfoni di DAZN

Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare dopo la sfida tra Salernitana e Lazio. Di seguito le sue parole.

SARRI – «È inutile giustificarsi con le assenze, con gli errori arbitrali clamorosi perché Gyomber era da espellere. Alla fine se analizziamo la partita abbiamo fatto troppo poco, rispetto all’anno scorso abbiamo perso delle qualità. Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità, io più di tutti. Se i giocatori non rendono come la stagione passata è anche colpa mia. Mi preoccupa la mentalità di una squadra che non riesce a ritrovarsi. La Champions può fare miracoli»