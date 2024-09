Sarri Milan, Fonseca può SORRIDERE! Lascia l’Italia, una squadra è in pressing FORTISSIMO

Sarri-Milan, Fonseca può sorridere! L’Everton in forte pressing sul tecnico italiano, può lasciare l’Italia. Ultime

Come riportato dal Corriere dello Sport, uno dei pretendenti alla panchina del Milan in caso di esonero di Paulo Fonseca, per ora scongiurato dopo la fondamentale vittoria nel derby, potrebbe essere depennato dal taccuino del club rossonero.

Dopo aver acquistato l’Everton e rassicurato i tifosi della Roma, i Friedkin sono impegnati nel rivoluzionare il club. Come scrive il Corriere dello Sport, per la panchina dei Toffees, il nome è quello di Maurizio Sarri.