Sarri: «Rotazione per Milan Lazio? Vediamo come…». Le parole del tecnico dopo la vittoria contro il Sassuolo

Dopo Lazio Sassuolo, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato a DAZN anche di Champions e della prossima sfida contro il Milan.

VERSO IL MILAN – Rotazioni? E’ difficile ora, sta sera abbiamo fatto qualche cambio non abbiamo grandi cambi davanti. Questo un po’ ci penalizza, vediamo come usciamo e poi come possiamo giocare sabato.

CHAMPIONS – Io come dico sempre a livello di organico non siamo tra le più forti e se vogliamo diventare una grande squadra dobbiamo farlo con il collettivo. Il nostro limite è la mancanza di ricambi di altissimo livello nel reparto offensivo che è quello che decide le partite. Io penso che se riusciamo ad arrivare tra le quattro vuol dire che siamo andati oltre le individualità e ci siamo arrivati col collettivo. Ma c’è ancora molto da soffrire.