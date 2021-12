Sarri: «La Lazio ha fatto la Champions perchè Milan e Inter...»

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Lazio e Genoa. Ecco le sue parole

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Lazio e Genoa. Ecco le sue parole sulla classifica:

«Non guardo la classifica, non so nemmeno come siamo. La Lazio ha fatto la Champions una sola volta in un momento storico in cui non c’erano Milan e Inter. Adesso se rapporti a quello che è successo negli ultimi due anni la situazione è più complicata. Nella testa dei calciatori ci deve essere solo la voglia di eliminare i difetti mostrati finora, nient’altro».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA INTERGRALE DI SARRI