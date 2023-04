Sarri: «Campionato falsato per questo motivo»

Intervenuto nella consueta conferenza stampa post-partita Sarri, ha commentato la sconfitta della Lazio contro il Torino per 1-0

«Dal punto di vista legale non ho le conoscenze per poter dare un parere. Dal punto di vista sportivo il campionato è falsato. Per mesi c’è stata una classifica, adesso è diversa e potrebbe ricambiare. Spero che qualcuno nella giustizia sportiva abbia il buon gusto di dare le dimissioni»