Santiago Gimenez vicino al rientro ma come lo utilizzerà Allegri? L’analisi sul messicano
Santiago Gimenez tra un mese, come ammesso da Allegri, tornerà a disposizione: in che modo lo utilizzerà il tecnico?
La parabola di Santiago Gimenez al Milan sta vivendo il suo momento più critico e, al tempo stesso, più enigmatico. Arrivato con l’aura del salvatore della patria esattamente un anno fa, l’attaccante messicano si ritrova oggi prigioniero di un limbo fatto di fastidi fisici e un’alchimia mai del tutto sbocciata con il sistema di gioco di Massimiliano Allegri.
Santiago Gimenez vicino al rientro: il verdetto di Allegri e il calvario fisico
Secondo quanto riportato da TMW, il futuro prossimo del “Bebote” ha finalmente una data ipotetica, ma i dubbi sulla sua centralità nel progetto restano d’attualità:
- Rientro a Marzo: Le parole di Allegri sono state chiare e prive di filtri: «Santi sta meglio, tra un mesetto potrebbe tornare in gruppo». Se la tabella di marcia venisse rispettata, Gimenez tornerebbe a disposizione per lo sprint finale di marzo, giusto in tempo per il derby dell’8 marzo.
- Un Anno di Ombre: Dalle gioie iniziali contro Empoli e Feyenoord si è passati a un 2025/26 da incubo. Un solo gol (in Coppa Italia contro il Lecce) e un assist. Il grave problema alla caviglia, culminato in un’operazione, lo ha reso un “pesce fuor d’acqua” nel 4-3-3 di Allegri.
- Il Rapporto con Max: TMW sottolinea come la gestione societaria e tecnica non sia stata impeccabile. Messo sul mercato poco prima della sfida col Lecce, Gimenez ha mostrato segnali di vita, ma l’intesa tattica con il Mister sembra ancora lontana dall’essere ottimale.
L’ultima spiaggia del 2026
Con l’arrivo di Niclas Füllkrug a gennaio, che ha subito impattato positivamente, gli spazi per il messicano rischiano di restringersi ulteriormente. Tuttavia, il 2026 rappresenta l’anno della verità: con il Mondiale in Nord America che incombe, Gimenez ha bisogno di ritrovare il suo “Nirvana” rossonero per non trasformare la sua avventura a Milano in un triste epilogo.
