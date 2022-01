Sansonetti: «Tonali è il condottiero del Milan»

Il giornalista ha espresso la propria opinione sulla prima parte di stagione giocata dal Milan

Il giornalista Piero Sansonetti, intervenuto sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, ha espresso la propria opinione sulla prima parte di stagione giocata dal Milan.

LE DICHIARAZIONI – «È una squadra bella, è il Milan. Non un grande Milan, ma è il Milan. E penso che abbia trovato anche un condottiero, Tonali. È un ragazzo molto giovane, molto milanista. Per guidare il Milan bisogna essere Milanisti. L’Inter ad esempio la può guidare anche Calhanoglu, non c’è problema. La può guidare chi passa, un brasiliano, un italiano, un francese. Il Milan no, il Milan è per i milanisti. Vedo una squadra abbastanza forte»