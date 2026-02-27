Connect with us

News

Sanremo 2026, c’è anche un po’ di Milan al Festival: il simpatico siparietto a tinte rossonere

Published

2 ore ago

on

By

sanremo 2026 pausini

Sanremo 2026, all’Ariston arriva anche un po’ di Milan, la risposta di Laura Pausini è fieramente rossonera!

C’è anche un po’ di Milan in questo Festival di Sanremo 2026. Spesso si è parlato di calcio in questi giorni all’Ariston, con tante squadre di Serie A che sono state tirate in ballo.

Da Carlo Conti e Marco Masini scatenati tifosi della Fiorentina ai ‘Forza Roma’ gridati dalla platea ad Eddie Brock, Leo Gassmann e Mara Sattei, passando poi per Tommaso Paradiso grande tifoso laziale scatenato contro Lotito e i numerosi napoletani presenti. C’è stato spazio anche per un po’ di Milan.

“Lapo” interroga Laura Pausini, la sua risposta è fieramente milanista!

Laura Pausini, interrogata da Ubaldo Pantani in versione Lapo Elkann, ribadisce con orgoglio la sua fede rossonera. Alla domanda: «Tu invece tifi il Milan, giusto?», questa la risposta della cantante: «Sì, cuore rossonero, sempre».

Poi il passaggio su Carlo Ancelotti: «Ieri mi ha scritto Carlo Ancelotti che vorrei salutare, siccome è stato un grande e ci sta guardando dal Brasile».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Milan Milan
Ultimissime Milan3 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: i precedenti con Massa, il possibile orario del derby

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO6 giorni ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×