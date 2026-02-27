Sanremo 2026, c’è anche un po’ di Milan al Festival: il simpatico siparietto a tinte rossonere

Sanremo 2026, all’Ariston arriva anche un po’ di Milan, la risposta di Laura Pausini è fieramente rossonera!

C’è anche un po’ di Milan in questo Festival di Sanremo 2026. Spesso si è parlato di calcio in questi giorni all’Ariston, con tante squadre di Serie A che sono state tirate in ballo.

Da Carlo Conti e Marco Masini scatenati tifosi della Fiorentina ai ‘Forza Roma’ gridati dalla platea ad Eddie Brock, Leo Gassmann e Mara Sattei, passando poi per Tommaso Paradiso grande tifoso laziale scatenato contro Lotito e i numerosi napoletani presenti. C’è stato spazio anche per un po’ di Milan.

“Lapo” interroga Laura Pausini, la sua risposta è fieramente milanista!

Laura Pausini, interrogata da Ubaldo Pantani in versione Lapo Elkann, ribadisce con orgoglio la sua fede rossonera. Alla domanda: «Tu invece tifi il Milan, giusto?», questa la risposta della cantante: «Sì, cuore rossonero, sempre».

Poi il passaggio su Carlo Ancelotti: «Ieri mi ha scritto Carlo Ancelotti che vorrei salutare, siccome è stato un grande e ci sta guardando dal Brasile».