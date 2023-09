San Siro si veste a festa: altro pienone per Milan Lazio

San Siro si veste a festa: previsto un altro pienone per Milan Lazio, partita in programma oggi pomeriggio alle 18:00

Oggi pomeriggio il Milan ospiterà la Lazio nella gara valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. Un match fondamentale per la corsa scudetto dei rossoneri.

Il Diavolo, come al solito, potrà contare su una cornice di pubblico non indifferente. Sono attesi a San Siro oltre 70mila spettatori per spingere la squadra di Pioli verso la vittoria.