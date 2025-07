San Siro Milan, nuove novità fronte cessione: il Sindaco Sala ha un’idea ben precisa. Cosa sta succedendo. Le ultimissime notizie

La cessione dello stadio San Siro ai club di Milano, inizialmente prevista per luglio, è stata posticipata a settembre. Nonostante questo slittamento, il sindaco Sala ha ribadito la sua ferma intenzione di portare avanti il progetto. La notizia, riportata da Bianchin de La Gazzetta dello Sport, sottolinea l’importanza di questa operazione per il futuro calcistico della città.

Il rinvio a settembre è dovuto a questioni burocratiche e tecniche che richiedono un’ulteriore approfondimento prima di procedere con la vendita. Tuttavia, l’amministrazione comunale rimane convinta della bontà dell’iniziativa, considerandola un passo fondamentale per la modernizzazione delle infrastrutture sportive milanesi.

L’articolo evidenzia un punto cruciale: se il sindaco Sala si fosse dimesso, l’intero progetto sarebbe probabilmente saltato, riportando la situazione a un passato incerto. Senza la spinta dell’attuale amministrazione, il Milan avrebbe continuato a perseguire la sua idea di un nuovo stadio a San Donato, e l’Inter si sarebbe trovata in una posizione di incertezza, forse costretta a seguire il Milan nella stessa area.

Questo scenario alternativo avrebbe avuto ripercussioni significative per entrambi i club e per la città di Milano. La vendita di San Siro ai club permetterebbe una gestione più diretta e una maggiore possibilità di investire nella ristrutturazione e nell’ammodernamento dello stadio, trasformandolo in un impianto all’avanguardia e in linea con gli standard europei.

La determinazione del sindaco Sala a proseguire con il progetto, nonostante gli intoppi e i rallentamenti, dimostra la volontà di garantire un futuro solido e innovativo per il calcio milanese, mantenendo il San Siro come cuore pulsante delle gesta sportive delle due squadre cittadine.