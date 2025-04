San Siro Milan, numeri da record! Il dato non mente, rossoneri primi in questa speciale classifica

San Siro Milan, rossoneri primi come media spettatori nonostante un’annata particolarmente deludente: Inter al secondo posto

Interessante statistica riportata dalla Gazzetta dello Sport sullo stadio di San Siro.

Pochi risultati, ma San Siro pieno. Milan primo in A per spettatori Il paradosso: nonostante una stagione sotto le attese, i rossoneri superano persino l’Inter capolista. Il Milan ha una media di 71.643 tifosi allo stadio ogni domenica, 2mila in più rispetto all’Inter (secondo) e poco meno di 10mila in più rispetto alla Roma (terza).