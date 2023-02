San Siro, il manto erboso è “stressato”: Milan e Inter valutano la rizollatura. I due club valutano l’intervento in occasione della pausa delle nazionali

Tra Serie A e Champions League, Milan e Inter calpestano sempre più il campo di San Siro. Il campo è sempre più stressato e Gazzetta.it ha svelato quelli che potrebbero essere gli interventi delle due società.

I due club stanno valutando la rizollatura in occasione della pausa per le nazionali. Il costo si aggirerebbe intorno ai 250mila euro a testa: un prezzo alto, che spingerebbe le due squadre a non intervenire, sperando che il problema rientri con il numero minore di gare che si giocheranno sul prato verde del Meazza.