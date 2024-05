Infortunio Vlasic: il giocatore lascia il campo durante Torino Bologna, le condizioni verso il Milan

Sono in campo Torino e Bologna nell’anticipo di Serie A. Vlasic costretto ad uscire anzitempo per infortunio

Torino e Bologna in campo per l’anticipo della trentacinquesima giornata della Serie A 2023-24. Durante il match tegola per i granata: al 27′ del primo tempo si è fermato Vlasic per infortunio:

il giocatore si è subito fermato dando la sensazione che il problema fosse più grave del previsto, ha sentito tirare all’inguine ed è stato costretto al cambio lasciando il posto a Linetty. Saranno da valutare le sue condizioni in vista dei prossimi impegni tra cui quello contro il Milan.