Sampdoria-Milan streaming e diretta tv: Sky o Dazn?

Sampdoria Milan streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la trentasettesima giornata di Serie A

Sampdoria-Milan streaming: trasferta insidiosa per il Milan che, dopo il pareggio contro l’Atalanta, deve tenere il passo della Roma per continuare la propria rincorsa al quinto posto in classifica. Stefano Pioli (qui le sue parole in conferenza) resta concentrato sulla sfida contro l’amico Claudio Ranieri, uscito a testa alta nella sconfitta della scorsa settimana contro la Juventus Campione d’Italia.

Sampdoria-Milan streaming e diretta tv

Sampdoria-Milan è in programma mercoledì 29 luglio 2020 alle ore 19:30 e sarà trasmessa dall’emittente satellitare Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio 2 (252), in streaming su SkyGo.

Sampdoria-Milan, ultime e probabili formazioni

4-2-3-1 confermato per Stefano Pioli che contro la Sampdoria dovrebbe confermare in blocco la difesa vista contro l’Atalanta ad esclusione di Theo Hernandez che rientrerà dal turno di squalifica prendendo il posto di Laxalt nel ruolo di terzino sinistro. A centrocampo torna anche Bennacer che dividerà la linea mediana al fianco di Kessié; in avanti Saelemaekers (favorito su Castillejo), Calhanoglu e Rebic in appoggio dell’unica punta Zlatan Ibrahimovic.

Poche novità di formazione anche per la Sampdoria che contro il Milan schiererà Yoshida dal primo minuto in difesa e Vieira e Depaoli a centrocampo in appoggio del tandem offensivo composto da Fabio Quagliarella e Manolo Gabbiadini.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Depaoli, Vieira, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All.: Ranieri.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All.: Pioli.

Arbitro Sampdoria-Milan: i precedenti con Pasqua

Sono sette i precedenti tra Fabrizio Pasqua e il Milan: 5 successi dei rossoneri, un pareggio e una sconfitta. Esattamente identico il bilancio tra il fischietto laziale con la Sampdoria.