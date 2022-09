Sampdoria Milan, problemi per Quagliarella: lascia l’allenamento

Quagliarella ha interrotto anticipatamente l’allenamento a causa di un problema alla schiena: preoccupazione in vista di Sampdoria-Milan

Cresce la preoccupazione in casa Sampdoria per le condizioni fisiche di Fabio Quagliarella. Il capitano blucerchiato ha interrotto anticipatamente l’allenamento per un problema alla schiena: in dubbio la sua presenza contro il Milan.

Il fastidio verrà monitorato nei prossimi giorni dallo staff sanitario blucerchiato, ma a oggi è da escludere la possibilità che Quagliarella venga schierato nuovamente dal primo minuto, come accaduto a Verona.