Sampdoria, il programma odierno in vista degli impegni ufficiali

Sampdoria: nel dettaglio, l’allenamento odierno per i blucerchiati in vista degli impegni in Coppa Italia e contro il Milan

Con un comunicato apparso sul sito ufficiale della società blucerchiata, si evince come la squadra di D’Aversa stia preparando i primi impegni ufficiali della nuova stagione, quelli riguardanti il match con l’Alessandria in Coppa Italia e contro il Milan, il lunedì successivo, per la prima giornata di Serie A.

Occhi puntati sul nuovo attaccante Manuel De Luca, proveniente dal Chievo Verona, che ha svolto una seduta di due ore incentrata su potenziamento settoriale ed esercizi tecnici. Poi, si è aggregato al resto del gruppo per una seduta tattica in vista delle prossime sfide.