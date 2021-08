Biglietti Sampdoria Milan: info e modalità di acquisto dei tagliandi

Sampdoria Milan: info su costi e acquisto tagliandi validi per la prima giornata di Serie A in programma lunedì 23 agosto ore 20.45

Nel posticipo del Lunedi serà il Milan di Stefano Pioli affronterà la Sampdoria nella prima giornata di Serie A. La società blucerchiata ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti per la sfida del Ferraris.

«I biglietti potranno essere acquistati solo ed esclusivamente attraverso il portale sport.ticketone.it dai possessori di “Green Pass”. Non sarà consentita la vendita dei biglietti nei punti territoriali ed ai botteghini stadio che resteranno chiusi il giorno della gara. I biglietti disponibili saranno messi in vendita fino ad esaurimento, in una prima fase, a prezzo ridotto, ai soli abbonati della stagione 2019/2020 (sia abbonamento digitale caricato su SAMPCARD sia abbonamento tradizionale) a partire dalle ore 10.00 di martedì 17 agosto p.v. e fino alle ore 19.00 di giovedì 19 agosto p.v. Non sarà inoltre possibile effettuare il cambio nominativo.

Procedure per gli abbonati 2019/20. Una volta selezionato l’evento Sampdoria-Milan sul sito sport.ticketone.it bisognerà inserire nel codice promozionale il numero di SAMPCARD associato alla tessera (inizia per 016…) oppure, se abbonamento tradizionale, il numero tipografico dello stesso (inizia per 20200…). Avrà diritto all’acquisto del biglietto il titolare dell’abbonamento e non l’utilizzatore qualora il titolo fosse stato ceduto a terzi. Sarà inoltre possibile in fase di pagamento usufruire dell’eventuale voucher di rimborso richiesto per le partite non godute nella stagione 2019/20.

Gli abbonati della stagione 2019/20 che sono in possesso del Voucher di rimborso potranno utilizzare lo stesso per l’acquisto del biglietto e l’importo verrà scalato dalla somma spettante.

Il settore ospiti sarà disponibile per la tifoseria milanista a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 18 agosto e terminerà alle ore 19.00 di domenica 22 agosto. Sarà consentito l’acquisto di un singolo tagliando per acquirente sino ad esaurimento degli stessi. Non sarà inoltre possibile effettuare il cambio nominativo.

La vendita libera degli eventuali biglietti rimanenti partirà alle ore 10.00 di venerdì 20 agosto e terminerà alle ore 20.45 di lunedì 23 agosto p.v.

I biglietti potranno essere acquistati solo ed esclusivamente attraverso il portale sport.ticketone.it dai possessori di “Green Pass”. Non sarà consentita la vendita dei biglietti nei punti territoriali ed ai botteghini stadio che resteranno chiusi il giorno della gara».

I prezzi in due fasi. Per gli abbonati 2019/20: Tribuna inferiore € 60,00 (Under 18 – € 45,00, Under 30 – € 30,00), Distinti € 40,00 (Under 18 – € 30,00, Under 14 € 20,00), Gradinata Sud e Gradinata Nord € 20,00 (Under 18 – € 15,00, Under 14 € 10,00).

Vendita libera: Tribuna inferiore € 75,00 (Under 18 – € 60,00, Under 14 – € 45,00), Distinti € 50,00 (Under 18 – € 40,00, Under 14 € 30,00), Gradinata Sud e Gradinata Nord € 25,00 (Under 18 – € 20,00, Under 14 € 15,00).