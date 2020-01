Salvini riaccoglie Ibra e sui social punge nuovamente Suso

Sui social il noto tifoso rossonero Matteo Salvini da il bentornato a Ibrahimovich e punge ancora Suso: «Far giocare sempre Suso è previsto da una legge speciale?»

Continua lo scontro social tra Suso e Matteo Salvini, noto tifoso rossonero che dopo il pareggio del Milan contro la Sampdoria, punge nuovamente sui Social l’esterno spagnolo protagonista di una brutta e deludente prestazione. L’ex premier tramite Instagram afferma: «Far giocare sempre Suso è previsto da una legge speciale o è solo masochismo?», e ancora: «L’Epifania tutte le feste (e magari anche Suso e qualcun altro) porta via »

Il siparietto era iniziato nel giorno del compleanno dell’esterno spagnolo, quando Salvini aveva commentato un post che il Milan aveva dedicato al suo attaccante per i suoi 26 anni. Non è la prima volta che Salvini critica il rendimento dei calciatori del Milan e sicuramente non sarà l’ultima. To be Continued…