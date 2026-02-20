Connect with us

HANNO DETTO

Salvini: «L’Inter vincerà il derby. Gattuso porterà l’Italia al Mondiale. Va ridotto il numero degli stranieri»

Published

50 minuti ago

on

By

Salvini

Salvini, leader della Lega e noto tifoso milanista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a tema calcio ai microfoni di QSVS

Matteo Salvini, leader politico della Lega nonché noto tifoso del Milan, ai microfoni di QSVS si è espresso su una serie di questioni calcistiche.

Dal derby di marzo tra Milan e Inter che potrebbe dire tanto sulla corsa Scudetto alla questione dei troppi calciatori stranieri, passando per le qualificazioni ai prossimi Mondiali dell’Italia di Gennaro Gattuso.

LE PAROLE DI SALVINI«L’Inter vincerà il derby di marzo. Gattuso porterà l’Italia al Mondiale, ma ridotto il numero degli stranieri in Serie A, Serie B, Lega Pro e nei settori giovanili».

