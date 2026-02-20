HANNO DETTO
Salvini: «L’Inter vincerà il derby. Gattuso porterà l’Italia al Mondiale. Va ridotto il numero degli stranieri»
Matteo Salvini, leader politico della Lega nonché noto tifoso del Milan, ai microfoni di QSVS si è espresso su una serie di questioni calcistiche.
Dal derby di marzo tra Milan e Inter che potrebbe dire tanto sulla corsa Scudetto alla questione dei troppi calciatori stranieri, passando per le qualificazioni ai prossimi Mondiali dell’Italia di Gennaro Gattuso.
LE PAROLE DI SALVINI – «L’Inter vincerà il derby di marzo. Gattuso porterà l’Italia al Mondiale, ma ridotto il numero degli stranieri in Serie A, Serie B, Lega Pro e nei settori giovanili».
