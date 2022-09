Esordio per Tommaso Pobega in Champions League, il centrocampista rossonero subentra nel match contro il Salisburgo

Primi minuti per Tommaso Pobega in Champions League. Il centrocampista del Milan fa il suo esordio nella massima competizione europea nel match contro il Salisburgo in Champions League. Subentra al minuto 56′ al posto di Bennacer.

