Esordio per Sergino Dest con il Milan, il terzino subentra nel match contro il Salisburgo in Champions League

Primi minuti per Sergino Dest con il Milan. Il terzino ex Barcellona fa il so esordio con la maglia rossonera nel match contro il Salisburgo in Champions League. Subentra al minuto 56′ al posto di Calabria.

