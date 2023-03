Salernitana, Sousa: «Milan? Un palcoscenico da campioni». Gli elogi del tecnico della Salernitana sulla sfida imminente

Ecco le parole del tecnico della Salernitana Paulo Sousa in conferenza stampa prima della sfida contro il Milan, come riportate da Tuttomercatoweb.com:

IL PRESTIGIO DEL MILAN – «E’ un palcoscenico da campioni. E dobbiamo giocare da campioni. Con la differenza di valori ma con la voglia di crederci. Serve questo tipo di mentalità se vuoi toglierti delle soddisfazioni e raggiungere gli obiettivi. Da quando ho iniziato a giocare a calcio ho sempre avuto questo tipo di pensiero. Voglio una Salernitana che sia consapevole di quanto sia bello essere competitivi a questi livelli. Idea simile? In questo momento no. Devo pensare a una Salernitana posizionale. Nel tempo saremo, per idea, più simili al Milan. Nel calcio bisogna sempre rispettare tempi e spazi».

