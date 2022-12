Salernitana, Radovanovic: «Il Milan ha vinto lo scudetto, lo rispetto molto»

Ivan Radovanovic, centrocampista della Salernitana, ha parlato in vista della gara del 4 gennaio contro il Milan

Intervistato da Sky, Ivan Radovanovic ha parlato così del Milan:

«Ho molto rispetto verso il Milan, la squadra che ha vinto l’ultimo scudetto. Lo scorso anno col Milan abbiamo capito che si poteva fare, poi giocando in casa davanti al nostro pubblico è sempre tanta roba. Avrei firmato per essere ora a 10 punti di distanza dalla zona retrocessione, ma ancora non c’è niente di chiuso».