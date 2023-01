Salernitana-Milan, Serafini: «Miglior partita fuori casa del campionato»

Luca Serafini, noto giornalista di fede rossonera, ha elogiato la prestazione del Milan sul campo della Salernitana

Ospite a Milan Tv, Luca Serafini ha analizzato così Salernitana-Milan:

«È stata la più bella partita in trasferta del campionato. Bisognerà parlare a Pioli a muso duro (ride): perché devono farci sempre soffrire?! Ieri era perfetto: la prima dell’anno, la Salernitana non ci ha capito molto, gli inviati non potevano lamentarsi del freddo, ma noi siamo riusciti a riaprire una partita stra-chiusa. Però, resta la vittoria: non c’è stata una sbavatura, solo una dormitina sul cross del gol di Bonazzoli. La partita di Kalulu e Tomori è stata eccellente, Tonali monumentale».