Salernitana Milan, non solo gol: ecco perché Messias è stato il migliore

Il gol, ma non solo, e lo dicono i numeri. Junior Messias ha sfoderato una prestazione super in Salernitana Milan, nonostante la vittoria non sia arrivata.

Come riportano i dati raccolti nel post partita, infatti, Messias è il calciatore che in tutta la partita ha recuperato più palloni: 9. Dietro di lui, con 8 palloni recuperati, Ederson, Theo Hernandez e Kessié.