Salernitana Milan, Kjaer risponde presente: a Salerno tocca ancora a lui

Salernitana-Milan, dopo la gara contro il Monza Simon Kjaer partirà dall’inizio anche contro i campani: coppia con Tomori

Simon Kjaer non lascia, anzi raddoppia. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore centrale danese, dopo essere partito titolare in Milan-Monza, scenderà in campo dal primo minuto anche contro la Salernitana domani sera.

Il classe ’89 farà coppia con Tomori con Simic pronto a dargli il cambio durante il match.